Bundesliga : Kovac legt in Wolfsburg los: „Ich werde hier gebraucht“

Wolfsburg Mit dem FC Bayern gewann Niko Kovac die deutsche Meisterschaft und den Pokal. Nun trainiert er den VfL Wolfsburg. Was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, macht für beide Seiten viel Sinn.

Wolfsburg und Kovac: Zumindest auf den zweiten Blick passt das sehr gut zusammen. Ja, der 50 Jahre alte Bundesliga-Rückkehrer war zuvor an Standorten wie Monaco, München und Frankfurt tätig und führte die kroatische Nationalmannschaft als Trainer zur WM 2014. Doch im Hier und Jetzt, nach einer völlig missratenen Saison des ehemaligen Champions-League-Clubs, bieten sich der VfL und sein neuer Trainer wechselseitig genau das, was sie jeweils gesucht und gebraucht haben.

Kovac lobt Arbeits- und Trainingsbedingungen beim VfL

Kovac lobte auch mehrfach die herausragenden Arbeits- und Trainingsbedingungen des Volkswagen-Clubs. „Der VfL ist in der Bundesliga, was das Drumherum angeht, sicherlich Top fünf“, sagte er. Und genau dahin soll es unter ihm auch sportlich wieder zurückgehen: „Der Tabellenplatz zwölf hat niemanden glücklich gemacht in Wolfsburg“, sagte Kovac. „In den letzten Jahren gab es hier schon Champions League und Europa League. Das ist das, was der Club gerne möchte. Das ist das, was wir gerne möchten. Wir wollen angreifen, wir wollen mitspielen und erfolgreich sein.“