Bundesliga : Kovac hat Meisterprämie im Wolfsburg-Vertrag

Seefeld/Österreich Der neue Trainer Niko Kovac hat in seinem Vertrag mit dem VfL Wolfsburg eine Meisterprämie festschreiben lassen.

Der frühere Bayern-Trainer Kovac hatte sich im Juni mit hohen Zielen in Wolfsburg vorgestellt. „Titel sind das schönste, was man holen kann“, sagte der 50-Jährige bei seiner ersten Pressekonferenz in der Volkswagen Arena. Dem WAZ-Bericht zufolge sagte Kovac vor seinem Wechsel nach Wolfsburg dem ebenfalls an ihm interessierten Liga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach ab.