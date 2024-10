Fußball-Bundesliga „Kotzt mich an“: Bayern in der Ergebnis-Krise

Sein Landsmann Mathys Tel hat sich möglicherweise ein Band in der Schulter gerissen und könnte länger ausfallen. Und auch Harry Kane bereitete den Bayern Sorgen. Der 100-Millionen-Euro-Stürmer musste in der zweiten Halbzeit angeschlagen vom Feld. Eine Diagnose stand zunächst noch aus. Ungeachtet dessen glauben die Bayern an eine erfolgreiche Saison. „Wenn wir so das Spiel dominieren, ist es zermürbend für den Gegner. Auf lange Sicht wird sich das auszahlen“, prophezeite Gnabry.