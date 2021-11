Bundesliga : Korkut folgt bei Hertha auf Dardai - Gespräch mit Löw

Berlin Pal Dardai nutzt auch sein Kultstatus bei Hertha BSC nichts mehr: Der Chefcoach muss gehen. Tayfun Korkut übernimmt den schwierigen Posten und will sich auch mit Ex-Bundestrainer Löw beraten.

Vorbei sind beim schon so lange erfolglos nach Glanz und Gloria lechzenden Berliner Fußball-Bundesligisten die Zeiten, in denen Kultfigur Pal Dardai im Kapuzenpulli mit Vereinslogo auf dem Herzen neben dem Geschäftsführer saß und die weit über Modefragen hinausgehenden Dissonanzen zwischen Trainer und Boss auch mit größter Mühe nur schwer zu verbergen waren.

Korkut wurde später, als Bobic weg war, Cheftrainer beim VfB für 22 Spiele. Davor war er auch nur für einige Monate Coach bei Bayer Leverkusen (12 Spiele) und dem 1. FC Kaiserslautern (18). Erstmals Cheftrainer war er bei Hannover 96 von 2014 bis 2015. Bei der Hertha stehen bis zum Saisonende, so lange läuft sein Vertrag erstmal, noch 21 Bundesliga-Spiele und mindestens ein Pokalspiel - das Derby gegen den 1. FC Union Berlin - an. Bobic und Korkut meinten, dass die Vertragslaufzeit aber egal sei. Man könne sich eine langfristige Zusammenarbeit vorstellen.

Erstmal muss Korkut aber das gelingen, was Dardai partout nicht schaffte. Perspektiven nach oben aufzeigen. Wie das klappen soll? Dafür will er in den kommenden Tagen auch mal mit seinem einstigen Trainer und heutigen Freund, Ex-Bundestrainer Joachim Löw, plaudern.

Aktuell ist die Hertha Tabellen-14. mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang. Ob Dardai wie nach seinem ersten Engagement nach einer Auszeit wieder einen Posten im Jugendbetrieb der Berliner übernimmt, soll erst im Frühjahr entschieden werden. Beide Seiten brauchen Abstand. Der Club verschliss in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren nach dem ersten wegen ständiger Mittelmäßigkeit beendeten Engagement von Dardai (2015-2019) in Ante Covic, Jürgen Klinsmann, Alexander Nouri, Bruno Labbadia vier weitere Trainer.

Nach dem gesicherten Ligaverbleib, der im Mai mit einem legendären Zigarren-Interview Dardais gefeiert wurde, waren die Berliner ganz schlecht in die neue Saison gestartet. Statements von Dardai nach dem 0:5 gegen den FC Bayern München im August wurden von Bobic öffentlich kritisiert. „Wahrscheinlich sucht Hertha BSC seit langem einen großen Trainer. Pal ist ein kleiner Trainer, ein netter Trainer, er hilft aus so lange, wie es sein soll. Wenn ein ganz großer Trainer hier ist, geht Pal sofort zurück zur U16 und macht seine Sache wie früher“, hatte Dardai mit beleidigtem Unterton gesagt.

Korkut ist ein Überraschungskandidat, für Berlin, wo man ja eigentlich größer und perspektivisch in Titelkategorien denken möchte. Für Korkut steht die erste Hertha-Bewährungsprobe im Abstiegskampf am Sonntag bei seinem Ex-Club VfB Stuttgart an, rein zufällig hatte er sich am vergangenen Freitag das Duell der Schwaben gegen den FSV Mainz 05 angeschaut - letztlich eine erste Gegnerbeobachtung für die Hertha.