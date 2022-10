Bundesliga : Kopftreffer mit dem Fuß: Bellingham will sich entschuldigen

Kopftreffer mit dem Fuß: Bellingham will sich entschuldigen

«Will nie jemanden verletzen»: Dortmunds Jude Bellingham will sich bei Alphonso Davies entschuldigen. Foto: Marius Becker/dpa

Dortmund Mittelfeldspieler Jude Bellingham von Borussia Dortmund will sich bei Alphonso Davies vom FC Bayern für seinen unfreiwilligen Kopftreffer im Liga-Topspiel entschuldigen.

Er habe sich die Nummer besorgt, „und ich will ihm eine Nachricht schicken, um mich zu entschuldigen“, sagte der 19-Jährige nach dem 2:2 gegen die Münchner: „Sein Kopf war zwar etwas tief, aber ich habe ihn getroffen. Jeder, der mich kennt, weiß: Ich gehe in Zweikämpfe, aber ich will nie jemanden verletzen.“