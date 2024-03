Bundesliga Kopfball ins BVB-Glück: Hummels meldet sich zurück

„Wir gehen mit einem sehr viel besseren Gefühl in die Länderspielpause, als es sich vor zwei Wochen angedeutet hatte. Jetzt genießen wir das“, sagte Hummels nach dem vierten Pflichtspielsieg des BVB in Serie. Das 3:1 gegen Frankfurt nach weiteren Toren von Karim Adeyemi (13.) und Emre Can (90.+3/Foulelfmeter) war der erste Erfolg des Vize-Meisters in dieser Saison gegen ein Team aus den Top 6.