Geplantes Krisentreffen : Konflikt Fans vs. DFB: Konfrontation schon vor einem Dialog

Frankfurt/Main Noch bevor sich Vertreter des DFB und der DFL an einen Tisch setzen wollen, geht es schon um die Deutungshoheit des Treffens. Auf Schalke gingen die Proteste dieses Mal nur gegen den DFB und nicht gegen Dietmar Hopp.

„Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen“, hieß es in einer Erklärung, die am Vorabend von den Organisationen „Unsere Kurve“ und „Queer Football Fanclubs“ als Reaktion auf die Bekanntmachung des DFB zur Einberufung eines runden Tisches veröffentlicht wurde. Die Fans werfen dem Verband vor, Absprachen zur Vertraulichkeit des Sitzungstermins gebrochen zu haben und nicht wie behauptet selbst Initiator des Treffens gewesen zu sein.

Am vergangenen Bundesliga-Spieltag führten Schmäh-Attacken von Bayern-Fans gegen Hopp fast zum Abbruch der Partie bei der TSG Hoffenheim. Am Vortag verkündete der DFB, noch in dieser Woche werde es einen runden Tisch der AG Fankulturen geben, in der Vertreter des DFB und der Deutschen Fußball Liga sowie von verschiedenen Fan-Organisationen sitzen.