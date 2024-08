Fußball-Bundesliga Koné verlässt Mönchengladbach in Richtung Rom

„Manu Koné hat nicht nur bei uns, sondern auch zuletzt bei den Olympischen Spielen gezeigt, was für ein herausragender Spieler er ist“, lobte Geschäftsführer Roland Virkus den bei Olympia in der französischen Auswahl eingesetzten Koné. Wie die „Bild“ berichtete, soll die Borussia für Koné 20 Millionen Euro plus mögliche Boni erhalten. „Auch wenn man solche Qualität natürlich nur ungern verliert, steht dieser Transfer sinnbildlich für unseren Weg“, kommentierte Virkus.