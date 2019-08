Schalke-Chef : Kompromiss mit Nachwirkung: Causa Tönnies sorgt für Unruhe

Gelsenkirchen Widerstand bei den Fans, Widerspruch aus der Politik. Der FC Schalke kommt auch nach der Entscheidung von Clemens Tönnies, sein Amt beim FC Schalke 04 als Aufsichtsratschef drei Monate ruhen zu lassen, nicht zur Ruhe.

Aus Sorge vor weiteren Dissonanzen gab der Vorstand des Revierclubs am Mittwoch eine Erklärung ab: „Bei aller Emotionalität und Aufgeregtheit der letzten Tage lassen wir den Ruf des Vereins nicht auf eine diskriminierende Aussage reduzieren. Es kommt jetzt darauf an, dass sich Mitglieder, Fans und Verantwortliche auf das Wesentliche, den Verein, besinnen. Dabei spielt Zusammenhalt eine ganz wichtige Rolle.“

Ähnlich deutlich wie bei den Fans fielen viele Reaktionen in der Politik aus. „Wenn ich einen ganzen Kontinent und seine Bevölkerung letztlich in eine Ecke stelle, dann erfüllt das für mich schon eher den Tatbestand des Rassismus als 'nur' den der Diskriminierung“, kritisierte Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, bei NDR Info.

Die lange Dauer der Sitzung des Ehrenrats bis tief in die Nacht deutete daraufhin, wie schwer allen Beteiligten die Suche nach Wegen aus dem Dilemma gefallen sein dürfte. Denn nach dem umstrittenen Äußerungen von Tönnies in der vorigen Woche war der öffentliche Druck fast täglich gestiegen. Der Fleischfabrikant hatte beim Tag des Handwerks in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren.“