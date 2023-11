Bundesliga Kohler kritisiert: Bayern fehlt das Selbstvertrauen

Die Partie beim BVB sei zwar noch keine Standortbestimmung im Meisterschaftskampf, „aber natürlich haben Siege immer Auswirkungen aufs Selbstvertrauen“. Jedoch würde den Bayern der Glaube an die eigene Stärke und in die eigene Mannschaft fehlen. Ein Versäumnis von Tuchel? „Da stellt sich die Frage von Ursache und Wirkung. Unter Julian Nagelsmann war es ja auch nicht besser. Ich erinnere mich da lieber an Pep Guardiola, Jupp Heynckes, auch Louis van Gaal. Unter diesen Trainern habe ich etwas gesehen, das mir heute fehlt“, sagte Kohler.