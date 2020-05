Trainer Werder Bremen : Kohfeldt trotz späterem Trainingstart: „Es gibt kein Alibi“

Bremen Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt sieht seine Mannschaft vor dem Neustart der Bundesligasaison körperlich gut in Schuss.

„Ich würde sagen, dass wir in der Breite grundsätzlich über eine bessere Fitness verfügen als vor der Pause“, sagte der 37-Jährige in Bremen. „Jetzt geht es darum, die fußballspezifische Fitness, die du nicht mit vier Mann trainieren kannst, uns in der kurzen Zeit zu vermitteln.“ Vor dieser Herausforderung stünden alle Clubs.