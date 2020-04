Corona-Krise : Kohfeldt: Training aktuell „Thema für eine Doktorarbeit“

Bremen Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen hält die Trainingsarbeit eines Bundesliga-Clubs während der aktuellen Corona-Krise für eine große planerische Herausforderung.

„Zu anderen Zeiten wäre das ein Thema für eine Doktorarbeit“, sagte der 37-Jährige am Donnerstag in einem live auf der Internetseite seines Vereins übertragenen Pressegespräch. „Das schwierigste Thema ist: Wenn du nicht genau weißt, wann du spielst. Normalerweise plant jeder Trainer in einer Vorbereitung vom Tag X an rückwärts. Aber diesen Tag X gibt es jetzt nicht“, sagte Kohfeldt. „Es gibt keinen Masterplan für so etwas. Jeder Trainer muss versuchen, seinem Gefühl und seiner Intuition zu folgen. Ob das richtig war, wird man erst später sehen.“