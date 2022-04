Bundesliga : Kohfeldt nach Corona-Infektion nicht in Augsburg dabei

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt darf nach seiner Corona-Infektion am Sonntag noch nicht ins Stadion. Foto: Swen Pförtner/dpa

Augsburg Nach seiner Corona-Infektion durfte Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt am Sonntag noch nicht wieder an der Seitenlinie stehen. Das bestätigte sein Verein kurz vor dem Spiel des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg (15.30 Uhr/DAZN) auf dpa-Anfrage.

Bis zuletzt hatte Kohfeldt auf ein negatives Testergebnis gehofft und war mit dem Gesundheitsamt im Austausch gewesen. Der 39-Jährige hatte es bei der Infektion nach eigenen Angaben mit milden Symptomen zu tun. Die Wolfsburger rangierten vor dem wichtigen Spiel um den Klassenverbleib in der Tabelle mit 31 Punkten in Reichweite zu den Abstiegsrängen. Sollte der VfL verlieren, käme Augsburg auf zwei Zähler heran.

© dpa-infocom, dpa:220403-99-779453/2

(dpa)