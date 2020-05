Bundesliga-Montagsspiel : Kohfeldt: Elektrisierende Stimmung auf Straßen fehlte

Bremen Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen hat sich kurz vor dem Finale des ersten Geisterspieltages in der Fußball-Bundesligaspiel optimistisch gezeigt.

Sein Trainerkollege Peter Bosz gab sich abwartend: „Wir haben es versucht im Training, die letzte Woche, da haben wir zweimal untereiander gespielt. Aber das ist ganz was anderes, als wenn man ein Freundschaftsspiel macht. Und noch was anderes, wenn man ein Bundesligaspiel macht. Wir denken, wir haben getan, was das Beste ist. Aber wir müssen abwarten.“