24. Spieltag Königsklasse im Blick: Seriöses Stuttgart siegt in Wolfsburg

Zweimal Torjäger Serhou Guirassy (14. und 54. per Foulelfmeter) sowie Josha Vagnoman (78.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß, Joakim Maehle (50.) und der eingewechselte Lukas Nmecha (83.) waren für den VfL erfolgreich. Die 28.917 Zuschauer in der Volkswagen-Arena sahen eine deutlich ereignisreichere zweite Hälfte. In Hälfte eins war es auf eine andere Art kurios geworden, als Schiedsrichter Benjamin Brand eine ungewöhnliche Anweisung erteilte. Nach etwas mehr als 30 Minuten bat ein VfL-Mitarbeiter über die Stadionlautsprecher, das Pfeifen auf Bitte des Schiedsrichters zu unterlassen, da es den Spielfluss störe. Die Fans beider Teams quittierten die Durchsage mit ohrenbetäubendem Pfeifen.