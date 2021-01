Unter Druck : Kölns Trainer Gisdol kämpft um seinen Job

Köln Tasmania Berlin blieb einst 15 Heimspiele ohne Sieg. Beim 1. FC Köln sind es ist 14. Das deutet an, wie schwierig die Situation beim FC ist. Das 0:0 gegen die Hertha taugte nicht zum Befreiungsschlag. Und für Trainer Markus Gisdol stehen nun zwei emotionale Duelle an.

Der „Schritt in die richtige Richtung“, als den Gisdol es verkaufte, war aber bestenfalls ein klitzekleiner. So darf Gisdol die beiden Reisen in seine Vergangenheit zwar bestimmt noch mit dem FC antreten. Sollte er in dieser Woche in den Duellen mit seinen Ex-Clubs auf Schalke und in Hoffenheim aber nicht punkten, dürften es seine letzten Spiele als FC-Coach sein.