Bundesliga : Kölns Trainer Baumgart: Pfiffe gegen Sané beschämend

Berlin Trainer Steffen Baumgart ist hart mit den Fans des FC Bayern München ins Gericht gegangen, die Nationalspieler Leroy Sané beim 3:2-Erfolg des deutschen Meisters gegen den 1. FC Köln ausgepfiffen haben.

Sané war am Sonntagabend beim Heimspiel der Bayern von den eigenen Anhängern ausgepfiffen und zur zweiten Halbzeit durch Jamal Musiala ersetzt worden. „Mir gefällt das nicht, dass Leute von Außen der Meinung sind, sie müssen sich kundtun und Leute auspfeifen und nicht annähernd in der Lage sind, das zu leisten, was der Junge leistet“, sagte Baumgart.