Nach Aufstieg : Kölns neuer Trainer Beierlorzer voller Elan

Köln Auf das kleine Missgeschick bei der Begrüßung reagierte Achim Beierlorzer schlagfertig. „Na, Scherben bringen Glück“, sagte der neue Cheftrainer des 1. FC Köln, als bei der Begrüßung ein Teller zu Bruch ging.

Bedenken habe er überhaupt keine gehabt, vom beschaulichen Regensburg in die rheinische Metropole zu wechseln. „Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass die Mannschaft so kritisch gesehen wird. Ich möchte mit Begeisterung und Freude in die Bundesliga gehen. Da müssen wir alle mitnehmen“, sagte der bis 1. August beurlaubte Oberstudienrat für Mathematik. Danach endet das Beamtenverhältnis.