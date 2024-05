Bundesliga Kölns Hoffnung gegen Union: Ketchup-Effekt im Endspiel

In Berlin erhofft man sich durch den Wechsel natürlich einen Schub - und die Verhinderung eines unrühmlichen Rekords. Union wäre der erste deutsche Champions-League-Teilnehmer, der am Ende der betreffenden Saison absteigen würde. Nur Nürnberg ist 1969 mal als Teilnehmer des Landesmeister-Cups in die 2. Liga gerutscht. „Wir wollen die Relegation natürlich vermeiden“, sagte Union-Präsident Zingler, auch wenn es „Kaufleute bei uns gibt, die sagen: "Lasst uns das Spiel doch mitnehmen und dann gewinnen wir." So wahnsinnig bin ich nicht.“ Er hoffe, „dass wir vier Halbzeiten spielen werden, die uns in der Liga halten.“