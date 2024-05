Bundesliga Kölns Endspiel: Kessler hofft auf Ketchup-Flaschen-Effekt

Die Kölner haben mit 24 Toren aus 32 Spielen die mit Abstand schwächste Offensive der Liga. Sollte Köln am Samstag gegen Union nicht gewinnen, wäre der siebte Bundesliga-Abstieg besiegelt. Bei einem Sieg würden die Kölner auf drei Punkte an Union heranrücken und könnten die Berliner am letzten Spieltag noch verdrängen.