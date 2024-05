Bundesliga Kölns Absturz: Viel Pech und trotzdem hausgemacht

Wie hausgemacht die schlechte Saison trotz der Umstände war, zeigte aber wieder das Beispiel von Präsident Werner Wolf. Der hatte unter der Woche über die vereinseigenen Kanäle und am Freitag erneut in einem Interview mit der „Kölnischen Rundschau“ schon über Planungen für die 2. Liga gesprochen - in einer Woche, in der sich die Mannschaft auf ein überlebenswichtiges Spiel vorbereitete. „Es ist beim FC so üblich, dass immer wieder was von außen kommt“, sagte dazu Kapitän Florian Kainz sichtlich verärgert.