Bundesliga : Kölner Power-Fußball: Baumgarts Frischzellenkur begeistert

Köln In Köln wird derzeit guter Fußball gespielt, das war zuletzt eher selten. Für die neue offensive Gangart sorgte der neue Trainer. Der regelt einige Dinge anders als seine Vorgänger.

„Wir gehen jedes Spiel mit voller Kraft an, da der Trainer das so verlangt“, sagte Modeste. Auch Schaub hat gut zugehört, als sein Coach erklärte, dass Einwechselspieler wichtige Impulse setzen können. „Wenn das so gelingt, ist das auch für den Trainer ein gutes Zeichen“, sagte der Torschütze.

Für sein Team bleibt Köln ein Angstgegner. In 30 Spielen konnte der VfL nur einmal in Müngersdorf gewinnen und das liegt 17 Jahre zurück. Am Samstag war der Aufsteiger anfangs überfordert und bei den wenigen Kontergelegenheiten überhastet. „Ich hatte das Gefühl, dass wir erst nach 30 Minuten die ganze Situation verarbeitet hatten - die Kulisse, die Art und Weise wie Köln Fußball spielt“, sagte der VfL-Coach nach der 500. Bochumer Niederlage in der Bundesliga. Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Simon Zoller (90.+4) nichts mehr. „Das ist die Qualität in der ersten Liga. Wir haben halt noch nicht die Erfahrung in der Bundesliga“, befand der Coach.