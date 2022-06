Bundesliga : Köln: Zweistellige Millionensumme schon „verfrühstückt“

Köln Fußball-Bundesligist 1. FC Köln geht mit einer großen finanziellen Schwächung in die neue Saison.

„Der Club hat sich also bereits geschwächt für eine Saison, die eigentlich zur Gesundung beitragen soll“, sagte der 46-Jährige: „Das ist das Allererste, was wir als Geschäftsführung zurücknehmen möchten: Wir müssen diesen Klotz am Bein loswerden und dafür sorgen, dass das Geld, das Sponsoren in einer Saison zahlen, in der jeweiligen Saison auch zur Verfügung steht.“