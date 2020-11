Sieglose Geißbock-Elf : Köln-Präsident Wolf hält an FC-Trainer Gisdol fest

Köln-Präsident Wolf hält an FC-Trainer Gisdol fest

Köln Die Führungsebene des 1. FC Köln scheint trotz der bislang schlechten Saisonbilanz in der Fußball-Bundesliga von der Arbeit von Trainer Markus Gisdol überzeugt zu sein.

Club-Präsident Werner Wolf antwortete in einem Interview des „Express“ auf die Frage, ob Gisdol der richtige Trainer für den Verein sei: „Ja, das ist er.“ Der 1. FC Köln ist in dieser Spielzeit noch sieglos und steht mit lediglich drei Punkten auf dem 16. Tabellenplatz, der eine Teilnahme an der Abstiegsrelegation bedeuten würde.