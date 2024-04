Bundesliga Köln kommt dem siebten Abstieg näher: „Müssen jetzt punkten“

Schultz nahm aus der Niederlage in München auch durchaus ermutigende Dinge mit. „Das Positive ist, dass die Mannschaft den Plan zu 100 Prozent umgesetzt hat. Dass wir uns gewehrt haben. Dass wir uns auch spielerisch in einigen Situation befreien konnten. Das wird unser Weg bleiben“, sagte der 46-Jährige mit Blick auf die verbleibenden fünf Saisonspiele. Schultz ist aber auch Realist im Abstiegskampf: „Wir wissen, dass wir in den nächsten Wochen Siege holen und Tore schießen müssen.“