Bundesliga : Köln-Kapitän Hector deutet Verbleib bei Abstieg an

Köln Kapitän Jonas Hector könnte durchaus ein weiteres Mal mit dem 1. FC Köln in die 2. Bundesliga mitgehen.

In einem vereinseigenen Interview wurde dem 30-Jährigen die entsprechende Frage zwar konkret nicht gestellt, seine Antworten deuten aber zumindest einen Verbleib an. Hector, der seit elf Jahren in Köln spielt und seit drei Jahren Kapitän ist, war auch schon 2018 - damals als aktueller Nationalspieler - mit dem FC in die 2. Liga gegangen.