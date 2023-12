13. Spieltag Köln gewinnt Kellerduell der Bundesliga in Darmstadt

Darmstadt · Der 1. FC Köln hat das Kellerduell in der Fußball-Bundesliga beim SV Darmstadt 98 gewonnen und die Abstiegszone zumindest für eine Nacht verlassen. Die Domstädter setzten sich am Freitagabend in einer umkämpften Partie mit 1:0 (0:0) durch.

01.12.2023 , 22:27 Uhr

Davie Selke (l) schoss Köln im Kellerduell in Darmstadt zum Sieg. Foto: Uwe Anspach/dpa

Ex-Nationalspieler Davie Selke erzielte in der 60. Minute das entscheidende Tor. Mit dem zweiten Saisonerfolg vor 17 810 Zuschauern zog Köln dank des besseren Torverhältnisses an den punktgleichen Darmstädtern vorbei. © dpa-infocom, dpa:231201-99-152186/2

(dpa)