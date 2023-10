Bundesliga Köln-Coach Baumgart: Energie trotzdem „noch am oberen Level“

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln denkt auch nach der heftigen 0:6-Klatsche bei RB Leipzig nicht ans Aufgeben. „Ich habe so viel Spaß an dem Job, so viel Spaß mit den Jungs“, versicherte der Coach am Samstagabend nach der siebten Niederlage im neunten Bundesligaspiel dieser Saison. „Meine Energie ist immer noch am oberen Level.“