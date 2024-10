Fußball-Bundesliga Knöchelverletzung: FC Augsburg wochenlang ohne Vargas

Der Ausfall des Leistungsträgers vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach ist ein Rückschlag für die ohnehin etwas kriselnden Schwaben. „Ruben ist ein Stammspieler, ein Spieler mit dem X-Faktor“, sagte Thorup. „Er würde jeder Mannschaft in Europa fehlen.“ Wer Vargas im offensiven Mittelfeld ersetzen soll oder ob das Spielsystem nun geändert wird, darüber will der Trainer noch entscheiden. Die Augsburger haben zuletzt zwei bittere Niederlagen kassiert (2:3 gegen Mainz, 0:4 in Leipzig) und dabei vor allem defensiv teils haarsträubende Fehler gemacht.