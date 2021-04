27. Spieltag : Knockout im Kampf um Europa: BVB verliert gegen Frankfurt

Dortmund Dem BVB droht eine Saison ohne Champions League. Nach dem 1:2 gegen Frankfurt beträgt der Rückstand auf die Hessen bereits sieben Punkte. Das hat Konsequenzen für die Kaderplanung. Dagegen wächst bei der Eintracht die Vorfreude auf üppige Zusatzeinnahmen.

Der neuerliche Rückschlag dürfte die Spekulationen über den Verkauf von Stars wie Jadon Sancho und auch Erling Haaland in diesem Sommer noch verstärken. Jüngste Medienberichte aus Spanien über ein Treffen zwischen Haalands Vater Alf-Inge und Berater Mino Raiola mit Barca-Präsident Joan Laporta gaben bereits in den vergangenen Tagen einen Vorgeschmack.

Als Mutmacher für das schwere Viertelfinal-Hinspiel in der europäischen Königsklasse drei Tage später bei Manchester City taugte das Duell mit Frankfurt auf jeden Fall nicht. Daran konnte auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch Hummels (45.) nichts ändern. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren Schwächen beim Spielaufbau unverkennbar. Gleich reihenweise blieben selbst beste Konterchancen wegen fahriger Abspiele ungenutzt. Trainer Edin Terzic wirkte ähnlich geknickt wie seine Profis: „Es war eine unglückliche Niederlage, auch wenn wir uns nicht beschweren können.“

Anders als beim BVB herrschte bei den Gästen Hochstimmung. „Ich habe von der ersten Minute an gesehen, dass wir nicht umsonst auf Rang vier stehen. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft“, schwärmte Adi Hütter. Zu diesem Stolz hatte der Trainer auch allen Grund. Mit 50 Punkten nach 27 Spielen steht die Eintracht so gut wie nie da. Zudem ging eine Serie von zuvor neun Niederlagen in Serie beim BVB zu Ende. „Wir haben nicht nur mit der Aufstellung gezeigt, dass wir mutig sind. Sondern wir haben auch so gespielt. Wir haben heute einen großen Schritt gemacht“, befand Hütter.