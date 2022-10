Bundesliga : Knieverletzung: Eintracht mehrere Wochen ohne Hasebe

Frankfurts Makoto Hasebe (M) geht mit verbundenem Knie nach dem Spiel in London vom Platz. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss mehrere Wochen auf Abwehrchef Makoto Hasebe verzichten.

Hasebe fehlt den Frankfurtern damit nicht nur im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky), sondern wahrscheinlich in allen bis zur WM-Pause Mitte November ausstehenden Pflichtspielen. Der Routinier hatte sich zuletzt in glänzender Form präsentiert und der Eintracht-Abwehr die nötige Stabilität verliehen.