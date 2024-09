Fußball Klopp zieht es nicht auf Trainerbank zurück: Vermisse nichts

„Der Nuri macht das super. Wir sprechen relativ häufig miteinander. Es ist bei ihm Null überraschend“, sagte Klopp am Samstag am Rande des Abschiedsspiels der beiden Ex-BVB-Profis Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek. Mit 36 Jahren ist Sahin der aktuell jüngste Trainer in der Fußball-Bundesliga und könnte als Vorbild dienen.