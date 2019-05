Neuer S04-Coach : Klopp lobt Wagner: Schalke bekommt „richtig guten Trainer“

Madrid Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zur Verpflichtung seines engen Freundes David Wagner gratuliert.

„Es wird meine Freunde in Dortmund vielleicht nicht so sehr freuen, aber Schalke hat einen richtig guten Trainer bekommen“, sagte Klopp kurz vor dem Champions-League-Endspiel am Samstag gegen Tottenham Hotspur in einem Sport1-Interview.