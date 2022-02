Bundesliga : Klinsmann: Haaland keiner für die Bayern um Lewandowski

Berlin Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann (57) glaubt nicht an einen Wechsel des Dortmunders Erling Haaland zum FC Bayern - zumindest solange Weltfußballer Robert Lewandowski in München spielt.

„Für mich ist das keine perfekte Kombination“, sagte Klinsmann, der zuletzt zwischenzeitlich Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga trainiert hatte, in einem Interview der „L'Équipe“. Die beiden Stürmer seien „zwei Neuner, die würden sich gegenseitig auf den Füßen stehen.“ Lewandowski und Haaland würden „zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein.“