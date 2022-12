Bundesliga : Klima-Aktivisten und Bengalische Feuer: Geldstrafe für FCB

München Der FC Bayern München muss wegen zwei Fällen von unsportlichem Verhalten 75.000 Euro Strafe zahlen. Dies teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss mit.

Am 27. August waren im Bundesliga-Heimspiel der Münchner gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) in der 16. Minute fünf Klima-Aktivisten auf das Spielfeld gelaufen. Sie versuchten, „sich an die Pfosten eines Tores zu binden“, wie der DFB schrieb. Die Aktivisten wurden vom Feld gebracht, das Spiel verzögerte sich für eineinhalb Minuten.