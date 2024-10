Fußball-Bundesliga Kleindienst vor DFB-Debüt: „Eines der schönsten Telefonate“

Kleindienst wurde für die anstehenden Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande erstmals in die Nationalmannschaft berufen. „Jetzt will man es erst mal genießen und integriert werden. Für mich ist es etwas Spezielles, etwas unfassbar Schönes. Jetzt musst du weiter Leistung bringen“, ergänzte der 29 Jahre alte Stürmer, der das Gladbacher Anschlusstor in Augsburg erzielte.