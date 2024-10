Fußball-Nationalmannschaft Kleindienst empfiehlt sich für großen Deutschland-Dienst

Bis Montag muss sich der baumlange Mittelstürmer von Borussia Mönchengladbach aber noch gedulden, ehe sich in Franken für ihn „ein Traum“ erfüllt: Training mit Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Kai Havertz und all den anderen deutschen Topspielern. Und dann vielleicht die ersten Länderspiel-Minuten in den Nations-League-Partien gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande. „Das ist tatsächlich immer noch sehr irreal“, sagte der Spätberufene.