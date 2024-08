Fußball-Bundesliga Kleindienst beendet Gladbacher Flaute: 2:0 in Bochum

Auf die Gladbacher wirkte diese Möglichkeit wie ein Weckruf. Mit zunehmender Spielzeit gewannen sie mehr und mehr die Oberhand und erhöhten den Druck auf das Bochumer Tor. Ausgerechnet Kevin Stöger, der den Revierclub am Ende der vergangenen Saison in tragender Rolle zum Happy End in der Relegation verholfen hatte, war gleich zweimal einem Treffer gegen seinen ehemaligen Club nahe. So klärte Abwehrspieler Ibrahima Sissoko einen Schuss des Gladbacher Neuzugangs (25.) kurz vor der Torlinie. Nur eine Minute später verfehlte Stöger das VfL-Tor mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nur knapp.