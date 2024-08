Fußball „Klares Signal“: Bayer schöpft Mut für Titelverteidigung

Im ersten Pflichtspiel 2024/25 hatte der Double-Gewinner, der am Freitag auswärts bei Borussia Mönchengladbach die Saison der Fußball-Bundesliga eröffnen wird, wieder die Qualitäten gezeigt, an denen in der vergangenen Spielzeit die Konkurrenten verzweifelt waren. Der VfB führte bis kurz vor Schluss mit 2:1 - dann erzwang Patrik Schick mit seinem Ausgleichstreffer das Elfmeterschießen, in dem Lukas Hradecky gegen Frans Krätzig hielt und Stuttgarts Silas verschoss. Bayer gewann mit 4:3 (2:2, 1:1).