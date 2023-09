3. Spieltag Klarer Sieg gegen Mainz: Werder steckt Füllkrug-Abgang weg

Die Bremer zeigten sich von den turbulenten Schlusstagen der Transferperiode unbeeindruckt. Der im Sommer von Fortuna Düsseldorf gekommene Dawid Kownacki nahm wie erwartet den Platz von Füllkrug in der Startformation ein, weil dessen Nachfolger Rafael Borré noch nicht im Kader stand. Der 27 Jahre alte Kolumbianer, den die Norddeutschen für ein Jahr von Eintracht Frankfurt ausgeliehen haben, war erst am Vormittag an der Weser angekommen. Den obligatorischen Medizincheck hatte der Stürmer am Freitag sogar noch in Frankfurt absolviert.