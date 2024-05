33. Spieltag Klarer Sieg gegen BVB: Mainz nah am Klassenverbleib

Dortmunds Trainer Terzic hatte auf die Frage nach den Gründen für die komplette Rotation gegenüber dem Paris-Spiel bei Sky geantwortet: „Weil wir großes Vertrauen in die Spieler haben und Frische brauchen, sowohl physisch als auch emotional.“ Zur Pause brachte er in Julian Brandt, Ian Maatsen und Jadon Sancho gleich drei neue Spieler, doch das Duell schien bereits verloren. Für einen Startelf-Einsatz in Wembley empfehlen konnte sich niemand.