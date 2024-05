34. Spieltag Klare Niederlage in Bremen: Bochum in der Relegation

Werder knüpfte dagegen an die zuletzt guten Leistungen an. Bereits in der sechsten Minute brachte Kapitän Friedl die Grün-Weißen in Führung, die theoretisch noch eine Chance auf Platz acht und damit auf den Europapokal hatten. In der Folgezeit bestimmten die Bremer das Geschehen nach Belieben und hätten zur Pause klar führen müssen.