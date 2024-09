Fußball-Bundesliga Klare Bayern-Antwort an Musiala-Kritiker Hamann: „Absurd“

Der FC Bayern München hat eine für ihn irritierende Kritik von TV-Experte Dietmar Hamann an Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala mit deutlichen Worten gekontert. „Warum er kritisiert wird, wer so eine Meinung hat, das finde ich ein bisschen absurd und weit hergeholt“, sagte Sportdirektor Christoph Freund in der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel des deutschen Rekordmeisters am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger Holstein Kiel. „Wir als FC Bayern sind extrem glücklich, so einen Spieler bei uns zu haben.“