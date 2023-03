Bundesliga : Klärendes Gespräch mit Neuer: Bayern-Spitze lässt sich Zeit

Manuel Neuer in Aktion. Der verletzte Nationaltorhüter arbeitet am Comeback bei den Bayern. Foto: Soeren Stache/dpa

München Nationaltorwart Manuel Neuer muss noch auf sein klärendes Gespräch mit der Bayern-Spitze wegen seiner Interview-Abrechnung warten. „Jetzt haben wir ein paar sportlich wichtige Aufgaben vor uns, das kommt davor“, sagte der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Rand des Bundesliga-Spiels beim VfB Stuttgart dem TV-Sender Sky.

Kapitän Neuer hatte den deutschen Fußball-Rekordmeister in einem emotionalen Interview heftig für die Trennung vom langjährigen Torwarttrainer Toni Tapalovic kritisiert.

Unter anderem hatte der 36 Jahre alte Keeper gesagt: „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen.“ Nach seinem vor drei Monaten bei einer Ski-Tour erlittenen Unterschenkelbruch arbeitet Neuer derzeit an seiner Rückkehr. Sein Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2024.