Bundesliga Kirsten: Leverkusen hat die Meisterschaft verdient

„2002 haben wir zum Beispiel in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League bis zum Schluss auf allen drei Hochzeiten getanzt und sind letztlich in jedem Wettbewerb knapp am Ziel vorbeigeschlittert. Trotzdem bin ich der Meinung: Jetzt ist es fällig, dass Bayer den Meistertitel holt. Das wäre mehr als verdient. Sie spielen den besten Fußball“, befand Kirsten.