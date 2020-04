Bundesliga-Krisen : Kirch und Corona: Ahnlich und doch anders

Hamburg Vor 20 Jahren meldet der Deutsche Fußball-Bund einen erstaunlichen Milliarden-TV-Deal mit Leo Kirch. Doch 2002 ist der Medienmogul pleite. Bundesliga-Vereine bangen ums Überleben - wie jetzt in der Corona-Krise. Doch es gibt Unterschiede.

Clubs in Existenzangst, Forderungen nach Gehaltsverzicht, Mahnungen zum Umdenken: Das sind die Schlagworte zur bisher größten Finanz-Krise in der Geschichte der Fußball-Bundesliga - und es waren die gleichen wie jetzt.

Die Kirch-Pleite in Folge eines vor 20 Jahren abgeschlossenen Rekord-TV-Vertrages erschütterte die Bundesliga. Heute stellt die Corona-Pandemie den Profifußball erneut vor existenzielle Herausforderungen. Die Krisen-Szenarien ähneln sich in vielem - und doch ist einiges anders.

Die größten Gemeinsamkeiten der Kirch- und der Corona-Krise sind die Millionen-Summen aus dem TV-Geschäft und die Angst vor der Pleite. Über den Unterschied sagte der Sportkommunikations-Experte Thomas Horky: „Es hat immer Fußball gegeben, selbst noch im Krieg 1944. Zum ersten Mal ist aber gar nichts.“ Der Professor an der Macromedia Hochschule in Hamburg erklärte: „Dadurch wird die Abhängigkeit der Vereine von den Medien noch deutlicher.“

Die Vorgeschichte der Kirch-Krise: Am 29. April 2000 verkündete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Milliarden-Deal mit Kirch - gerechnet noch in alter Währung. Drei Milliarden Mark (etwa 1,534 Milliarden Euro) für vier Jahre wollte Medienmogul Leo Kirch an die 36 Proficlubs zahlen. Dieser Vertrag war in zweierlei Hinsicht ein Meilenstein. Er stieß finanziell in neue Dimensionen vor. Und erstmals wurden durch ihn alle Spiele live im Pay-TV gezeigt, beim Kirch-Kanal Premiere (heute: Sky).