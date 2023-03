FC Bayern München Kimmichs Kritik erschwert Tuchels Kaltstart: „Wenig Herz“

Mit einer Münchner Rumpftruppe um Thomas Müller und Leroy Sané beginnt der Schwabe an diesem Montag die Vorbereitung auf den deutschen Clásico - allerdings auf Sparflamme. „Ich habe meinen Trainingsplan angeschaut. Mit den Nationalspielern werden wir vielleicht am Freitag das erste Mal trainieren“, bemerkte Tuchel. Große Wechsel in der taktischen Systematik oder in den Abläufen vor Spielen sieht der neue Coach in der entscheidenden Saisonphase nicht als nötig an. Es gehe viel mehr als Erstes darum, „einen Draht“ zu den Spielern zu legen.