Bayerns Mittelfeldchef Kimmichs Freude über Kompany-Stil: Kommt mir sehr zugute

Joshua Kimmich sieht in der Ausrichtung des FC Bayern unter dem neuen Coach Vincent Kompany auch für sich persönlich große Vorteile. „Die Spielidee des Trainers kommt mir sehr zugute. Ich sehe in der Art und Weise, wie er Fußball spielen möchte, dass ich da meine Stärken einbringen kann“, sagte der Nationalmannschaftskapitän in der Sendung „Blickpunkt Sport“ im BR Fernsehen.