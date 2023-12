Bundesliga Kimmich und Goretzka beim FC Bayern weiter fraglich

Bei den Ersatztorhütern sieht es Tuchel zufolge so aus, dass Daniel Peretz weiter den angeschlagenen Sven Ulreich vertritt. Insgesamt hofft der Bayern-Coach, dass bei den Absenzen „kein einziger mehr dazukommt.“ Tuchel muss ohnehin schon auf die Offensivspieler Kingsley Coman (Muskelfaserriss in der rechten Wade) und Serge Gnabry (Muskelverletzung) sowie Außenverteidiger Noussair Mazraoui (Muskelbündelriss in der linken Wade) verzichten.