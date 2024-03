Fußball Kimmich über Typen: Wegen Zeitgeist schwieriger geworden

Die Kapitänsbinde, egal ob im Verein oder in der Nationalmannschaft, sei ein starkes Symbol nach außen. „Es ist eine Ehre, sie zu tragen und vereint daher viel Respekt, Demut aber eben auch Verantwortung. Dennoch beeinflusst sie nicht das eigene Handeln. Egal, ob mit oder ohne Binde, man agiert so wie man ist, so wie man Dinge sieht und so wie einen das Gefühl und das Bewusstsein leitet“, führte Kimmich aus.